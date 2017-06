Rezydencja Park Rodzinna II już gotowa

Rezydencja Park Rodzinna położona jest w kameralnym otoczeniu w otulinie parku sosnowego przy ul. Orła Białego i Kopernika w Mielnie. Apartamenty znajdują się ok. 150 m od morza oraz w bliskim sąsiedztwie jeziora Jamno. Wyjątkowo atrakcyjna lokalizacja umożliwia szybki dostęp do licznych udogodnień takich jak ścieżki rowerowe, trasy do joggingu i nordic walkingu.

W ramach Rezydencji Park Rodzinnej II powstały 32 nowoczesne apartamenty z przestronnymi tarasami. Wszystkie lokale zostały sprzedane jeszcze przed zakończeniem budowy, co świadczy o bardzo dużym zainteresowaniu inwestycją. Dużą część kupujących stanowili klienci, którzy nabyli mieszkanie w poprzednich etapach kompleksu.

„Znaczna część apartamentów w ramach inwestycji to propozycje dwupokojowe, są to lokale najchętniej wynajmowane, zwłaszcza na pobyty krótkie. Tego typu mieszkania stanowią doskonałą alternatywę wobec pokoju hotelowego, łącząc jego komfort z dodatkowymi korzyściami takimi jak większe poczucie intymności czy możliwość samodzielnego przygotowania posiłku o dowolnej porze.” – zauważa Marcin Kokot z firmy City Apartments, operator apartamentów wakacyjnych, z którym współpracuje Firmus Group.

Wszystkie lokale zostały oddane w standardzie pod klucz. Mieszkania wykończono z wykorzystaniem wysokiej jakości materiałów oraz wyposażono w nowoczesny sprzęt AGD. Do dyspozycji mieszkańców oddano także windę, indywidualne miejsca postojowe, komórki lokatorskie i przestronne lobby.

Z roku na rok Polacy coraz chętniej spędzają urlop nad polskim morzem, wybierając nowoczesne apartamenty o podwyższonym standardzie. Firmus Group realizuje projekty, które są idealną propozycją zarówno dla tych poszukujących wymarzonego mieszkania wakacyjnego na własny użytek, jak i bezpiecznej inwestycji w przyszłość. W aktualnej ofercie dewelopera znajdują się takie inwestycje jak luksusowy apartamentowiec Molo Park z widokiem na jezioro oraz zlokalizowany tuż przy promenadzie nadmorskiej kompleks Dune Resort.

Generalnym wykonawcą Rezydencji Park Rodzinnej II była firma PB Kuncer, za projekt architektoniczny odpowiadali Marek Antoszczyszyn i Andrzej Buko ze szczecińskiego biura AB Studio.