Zupełnie nowe osiedle w Koszalinie

W ramach pierwszego etapu Osiedla Norweskiego powstało sześć domów jednorodzinnych. Inwestycja uzyskała pozwolenie na użytkowanie, domy będą wkrótce przekazywane nabywcom. Deweloper zadbał także o części wspólne osiedla i zapewnił mieszkańcom rozbudowaną infrastrukturę towarzyszącą. Zaprojektowano drogi dojazdowe do poszczególnych budynków, chodniki, zatoczki i oświetlenie. Zaplanowano także dwie bramy wjazdowe na pilota, tereny zielone i małą architekturę. Wszystkie domy powstałe w ramach osiedla posiadają trawniki i są ogrodzone.

Inwestycja powstaje w zielonej i spokojnej okolicy w północnej części Koszalina, w dzielnicy Jamno. Lokalizacja osiedla idealnie odpowiada potrzebom miłośników aktywnego wypoczynku oraz wszystkich, którzy pragną uciec od zgiełku miasta. Dzielnica jest także doskonale skomunikowana z pozostałymi częściami Koszalina i regionu.

W oficjalnym otwarciu pierwszego etapu wzięli udział przedstawiciele władz lokalnych, w tym Prezydent Miasta Koszalina Piotr Jedliński, który zwrócił uwagę na wyjątkowość projektu:

„Wiele osób, które oglądało koncepcję związaną z rozwojem i zagospodarowaniem tych terenów mówiło, że jest to niemożliwe. Dzisiaj można ich serdecznie zaprosić, powiedzieć że warto tutaj przyjechać, spędzić kilka chwil i zobaczyć, że ten proces jednak się rozpoczął. Gratuluję serdecznie inwestorowi, gratuluję wykonawcom. Życzę, żeby nie skończyło się tylko na 48 budynkach i Osiedlu Norweskim, tylko żeby to była wręcz dzielnica norweska.” – powiedział Prezydent.

Inwestor zorganizował także piknik rodzinny, podczas którego zaplanowano liczne atrakcje dla najmłodszych i ich rodziców. Zaprezentowano na nim umeblowany i wyposażony dom pokazowy, dzięki któremu przyszli mieszkańcy będą mogli lepiej poznać zalety i możliwości aranżacji przyszłego domu.

W ramach Osiedla Norweskiego powstanie w sumie 48 wolnostojących domów jednorodzinnych o zróżnicowanej powierzchni i na zróżnicowanych działkach. Deweloper oferuje budynki zrealizowane według 4 różnych projektów: Alesund (125,72 mkw.), Bergen (136,34 mkw.), Oslo (152,12 mkw.) i Trondheim (178,70 mkw.) – ich nazwy nawiązują do nazw norweskich miast. Domy powstaną na działkach o wielkości od 650 mkw. do 1200 mkw. Wszystkie będą doskonale doświetlone, ustalone na osi wschód-zachód, tak by wykorzystać obecność słońca do maksimum. Wszystkie z nich swoją koncepcją nawiązują do skandynawskiego designu, dającego poczucie ładu i uporządkowania przestrzeni. Dzięki odpowiednio dobranym pastelowym kolorom elewacji, wielkościom budynków i zadbanym zielonym otoczeniu cała inwestycja tworzy eleganckie i przyjazne miejsce do zamieszkania.

Rozpoczęła się już budowa kolejnych budynków na Osiedlu Norweskim. W ramach I etapu inwestycji w ofercie pozostały jeszcze 2 domy.