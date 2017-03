Dune Resort rośnie w siłę

Dune Resort to jeden z najbardziej prestiżowych projektów realizowanych na polskim wybrzeżu. Inwestycja zlokalizowana jest w Mielnie, nad samym morzem, z bezpośrednim dostępem do plaży. Cały kompleks docelowo tworzyć będą trzy budynki: Dune A, B i C, z wyjątkowo zaaranżowanymi apartamentami wakacyjnymi. Pierwszy budynek został oddany w 2013 roku, obecnie trwają prace związane z pozostałymi dwoma obiektami.

W ramach Dune A oddano klientom 114 ekskluzywnych apartamentów i 6 wyjątkowych penthouse’ów. Na tarasie budynku wybudowano dwa baseny z podświetlonym dnem i widokiem na morze.

Obecnie trwają prace związane z budową drugiego i trzeciego etapu inwestycji, przy czym wspomniany wcześniej Dune B, to największy budynek w ramach kompleksu. W obiekcie znajdzie się aż 151 luksusowych apartamentów, w tym 6 penthouse’ow zlokalizowanych na najwyższym piętrze, z którego rozciąga się wyjątkowo malownicza panorama polskiego wybrzeża.



Ostatni etap inwestycji, Dune C będzie najbardziej kameralny. W ramach trzeciego budynku zaplanowano 63 apartamenty i 4 luksusowe penthousy, w większości z własnym tarasem lub loggią. Zaprojektowano także reprezentacyjne, przeszklone lobby z całodobową recepcją i usługami concierge oraz własną piekarnię z kawiarnią, która nada budynkowi wyjątkowy charakter. Planowany termin ukończenia całego kompleksu to druga połowa 2017 roku.

Częścią Dune Resort będzie także kompleks basenów (krytych i zewnętrznych), centrum SPA, sala fitness, restauracje i klub plażowy. Wszystkie mieszkania wykończone zostaną w standardzie pod klucz. W sumie, w ramach kompleksu powstanie ok. 330 apartamentów, a całkowita powierzchnia inwestycji wyniesie 33 0000 mkw. Nowoczesna architektura wszystkich budynków inspirowana jest nadmorskim krajobrazem i doskonale wpisuje się w naturalne otoczenie kompleksu.

W ramach całej inwestycji sprzedano już ponad 150 apartamentów, w aktualnej ofercie pozostały głównie apartamenty dwupokojowe z widokiem na morze. Ceny pozostających w ofercie lokali wyposażonych i wykończonych w standardzie pod klucz zaczynają się od 16 000 zł za mkw.

Generalnym wykonawcą kompleksu jest Budimex S.A., a za projekt architektoniczny inwestycji odpowiedzialny jest Marek Sietnicki, właściciel pracowni SAS i współzałożyciel pracowni Mellon.