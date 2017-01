Firmus planuje zainwestować na polskim wybrzeżu 5 mld złotych

Miniony rok był bardzo udany dla Firmus Group, który jest niekwestionowanym liderem w branży deweloperskiej na polskim wybrzeżu. W maju 2016 r. firma ukończyła inwestycję Rezydencja Park Rodzinna I, zlokalizowaną w Mielnie zaledwie 150 metrów od morza. Był to jednocześnie siódmy z kolei projekt zrealizowany w tym turystycznym mieście. W efekcie Firmus Group w Mielnie oddał już do użytkowania łącznie ponad 210 luksusowych apartamentów i penthouse’ów.

Apartamentowiec w ramach inwestycji Rezydencja Park Rodzinna I został zaprojektowany i zbudowany z myślą o rodzinach z dziećmi. Duże zainteresowanie pierwszym etapem sprawiło, że zaraz po zakończeniu budowy inwestor rozpoczął prace budowlane związane z drugim budynkiem. W czerwcu ruszyła więc budowa inwestycji Rezydencja Park Rodzinna II, aż 85 % apartamentów w ramach projektu zostało już sprzedanych.

W minionym roku prowadzona była także budowa budynków Dune B i C w ramach prestiżowej inwestycji Dune Resort. W listopadzie deweloper świętował zawieszenie wiechy na budynku Dune B. W powstających budynkach etapu B i C, należących do luksusowego kompleksu sprzedano już blisko 75% dostępnych apartamentów. Cena najdroższego apartamentu dwupokojowego sprzedanego w 2016 roku wyniosła 26,5 tys. zł za mkw.

Dużym sukcesem Firmus Group było także rozpoczęcie budowy pierwszego projektu w Koszalinie – Osiedla Norweskiego. Plan inwestycji przewiduje budowę 48 domów jednorodzinnych o zróżnicowanej powierzchni. Osiedle będzie realizowane w etapach, a zakończenie prac pierwszego z nich zaplanowano na wczesną wiosnę 2017 r.

„Miło jest obserwować, że to co tworzymy jest doceniane przez rynek. 16 lat temu rozpoczęliśmy inwestować w Mielnie jako pionierzy. Dziś rynek zaczyna wierzyć w nasze plany uczynienia z Mielna wyjątkowej destynacji w Europie Środkowej. Doceniamy fakt, że nasi klienci to głównie osoby z Polski, i że ta tendencja się utrzymuje ” – mówi Stein Christian Knutsen, Prezes Zarządu w Firmus Group.

Najważniejszymi zadaniami na 2017 rok jest ukończenie budowy prestiżowego kompleksu Dune Resort (Dune B i Dune C) oraz drugiego etapu Rezydencji Park Rodzinnej. W efekcie w tym roku deweloper planuje przekazanie klientom 250 apartamentów, co zapewni podwojenie liczby oddanych do użytku lokali. Kontynuowana będzie również realizacja pierwszego projektu w Koszalinie Osiedle Norweskie. Łączna wartość obecnie realizowanych projektów wynosi 174 mln zł.

W kolejnych latach planowane jest rozpoczęcie budowy pierwszego w Polsce miasteczka turystyczno-konferencyjnego Dune City. W ramach pierwszego etapu inwestycji powstanie Hotel z 300-400 pokojami, kompleksem sal konferencyjnych, zapleczem gastronomicznym i centrum SPA & Wellness. Realizacja całego kompleksu będzie składała się z wielu etapów. Docelowo łącznie w obrębie całej inwestycji powstanie ok. 10 tys. miejsc noclegowych. Wartość tych inwestycji szacowana jest na około 5 mld zł.